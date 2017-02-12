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Александр Глеб проходит медосмотр в «Крыльях Советов»

13.02.2017 15:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Александр Глеб прибыл в расположение «Крыльев Советов», которые проводят сбор в Турции.

Хавбек уже проходит медосмотр, после чего, с большой долей вероятности, подпишет контракт с самарцами. Соглашение будет рассчитано до конца текущего чемпионата.

Глеб уже выступал в составе «Крыльев» в 2012 году, приняв участие в восьми матчах чемпионата России. Его последним клубом был БАТЭ. Напомним, самарскую команду возглавляет белорус Вадим Скрипченко.

 
 
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Белорусский полузащитник Александр Глеб прибыл в расположение «Крыльев Советов», которые проводят сбор в Турции.

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