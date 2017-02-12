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«Прессбол»: Сербский полузащитник БАТЭ Иванич принял решение выступать за сборную Черногории

13.02.2017 16:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По информации «Прессбола», сербский полузащитник БАТЭ Мирко Иванич ответил согласием тренерскому штабу национальной сборной Черногории выступать в ее составе.

Не исключено, что официальный дебют полузащитника состоится 26 марта этого года в домашнем поединке отборочного турнира чемпионата мира национальной команды этой балканской страны, после четырех туров идущей второй в группе «Е», против лидера — сборной Польши.

Отметим, Иванич может стать четвертым футболистом белорусского чемпионата, выступавшем в составе черногорской дружины. Напомним, ее цвета защищают защитник Марко Симич, полузащитник Неманья Николич и форвард Фатос Бечирай.

 
 
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По информации «Прессбола», сербский полузащитник БАТЭ Мирко Иванич ответил согласием тренерскому штабу национальной сборной Черногории выступать в ее составе.

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