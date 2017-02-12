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Гендиректор «Крыльев Советов»: «Близки к подписанию контракта с Глебом. Оформим документы в ближайшие один-два дня»
13.02.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о будущем переходе Александра Глеба в команду.
– Александр Глеб проходит медицинское обследование в «Крыльях Советов», – сказал Шашков. – Прекрасно знаем этого футболиста, у нас с ним хорошие отношения. Мы максимально близки к тому, чтобы подписать с ним контракт.
– Когда планируете оформить документы?
– В ближайшие один-два дня.
– На какой срок рассчитываете подписать контракт?
– Еще обсудим с футболистом этот момент.
– Он переходит как свободный агент?
– Да.
– Кто был инициатором приглашения Глеба в команду?
– Это обоюдное решение. Мы рассматривали ряд кандидатов, и Глеб идеально подходит «Крыльям». Как и «Крылья» Александру.
– Многие обращают внимание на возраст футболистов. Глебу – 35. Не смущает?
– Ни в коем случае. Александр – профессионал, следит за здоровьем. Это будет взаимовыгодное сотрудничество, которое, уверен, принесет результат, – сказал Шашков.
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Гендиректор «Крыльев Советов»: «Близки к подписанию контракта с Глебом. Оформим документы в ближайшие один-два дня»
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о будущем переходе Александра Глеба в команду.
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