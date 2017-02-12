﻿ Гендиректор «Крыльев Советов»: «Близки к подписанию контракта с Глебом. Оформим документы в ближайшие один-два дня». 21.by
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Гендиректор «Крыльев Советов»: «Близки к подписанию контракта с Глебом. Оформим документы в ближайшие один-два дня»

13.02.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о будущем переходе Александра Глеба в команду.

– Александр Глеб проходит медицинское обследование в «Крыльях Советов», – сказал Шашков. – Прекрасно знаем этого футболиста, у нас с ним хорошие отношения. Мы максимально близки к тому, чтобы подписать с ним контракт.

– Когда планируете оформить документы?

– В ближайшие один-два дня.

– На какой срок рассчитываете подписать контракт?

– Еще обсудим с футболистом этот момент.

– Он переходит как свободный агент?

– Да.

– Кто был инициатором приглашения Глеба в команду?

– Это обоюдное решение. Мы рассматривали ряд кандидатов, и Глеб идеально подходит «Крыльям». Как и «Крылья» Александру.

– Многие обращают внимание на возраст футболистов. Глебу – 35. Не смущает?

– Ни в коем случае. Александр – профессионал, следит за здоровьем. Это будет взаимовыгодное сотрудничество, которое, уверен, принесет результат, – сказал Шашков.

 
 
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о будущем переходе Александра Глеба в команду.

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