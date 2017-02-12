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Товарищеский матч. Брестское «Динамо» против московских одноклубников
13.02.2017 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеский матч
Динамо Москва – Динамо Брест – 0:0 (0:0, 1-й тайм)
13 февраля, 17.00
«Динамо» Брест (1-й тайм): Кужаль, Алисейко, Аврамия, Гаврилович, Витус, Легчилин, Букаткин, Афоаква, Герман, Василюк, Фамейе.
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Товарищеский матч Динамо Москва – Динамо Брест – 0:0 (0:0, 1-й тайм) 13 февраля, 17.00 «Динамо» Брест (1-й тайм): Кужаль, Алисейко, Аврамия, Гаврилович, Витус, Легчилин,...
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