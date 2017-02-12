Российский защитник Дмитрий Яшин подписал контракт с «Крумкачамi».

Соглашение рассчитано на два года.

Предыдущий сезон Яшин провел в «Крумкачах», будучи арендованным у «Терека». Всего футболіст отыграл 25 матчей, отметившись в них 4 желтыми карточками.