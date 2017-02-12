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Российский защитник Яшин подписал двухлетний контракт с «Крумкачамі»
13.02.2017 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский защитник Дмитрий Яшин подписал контракт с «Крумкачамi».
Соглашение рассчитано на два года.
Предыдущий сезон Яшин провел в «Крумкачах», будучи арендованным у «Терека». Всего футболіст отыграл 25 матчей, отметившись в них 4 желтыми карточками.
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Российский защитник Дмитрий Яшин подписал контракт с «Крумкачамi».
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