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Российский защитник Яшин подписал двухлетний контракт с «Крумкачамі»

13.02.2017 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский защитник Дмитрий Яшин подписал контракт с «Крумкачамi».

Соглашение рассчитано на два года.

Предыдущий сезон Яшин провел в «Крумкачах», будучи арендованным у «Терека». Всего футболіст отыграл 25 матчей, отметившись в них 4 желтыми карточками.

 
 
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Российский защитник Дмитрий Яшин подписал контракт с «Крумкачамi».

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