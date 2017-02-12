По сведениям «Прессбола», бюджет «Гомеля» в грядущем сезоне составит 1 миллион в долларовом эквиваленте, или около 2 миллионов рублей (после деноминации).

Бюджет по сравнению с прошлым сезоном принято увеличить из-за того, что в высшей лиге добавились новые статьи расходов — это содержание дубля и двух новых групп подготовки.