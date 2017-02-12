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Бюджет «Гомеля» в новом сезоне составит 1 миллион долларов
13.02.2017 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям «Прессбола», бюджет «Гомеля» в грядущем сезоне составит 1 миллион в долларовом эквиваленте, или около 2 миллионов рублей (после деноминации).
Бюджет по сравнению с прошлым сезоном принято увеличить из-за того, что в высшей лиге добавились новые статьи расходов — это содержание дубля и двух новых групп подготовки.
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По сведениям «Прессбола», бюджет «Гомеля» в грядущем сезоне составит 1 миллион в долларовом эквиваленте, или около 2 миллионов рублей (после деноминации).
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