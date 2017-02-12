﻿ Бронзовый призер Рио-2016 Саидов: «На призовые за Олимпиаду купил квартиру в Махачкале». 21.by
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Бронзовый призер Рио-2016 Саидов: «На призовые за Олимпиаду купил квартиру в Махачкале»

13.02.2017 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бронзовый призер Рио-2016 Ибрагим Саидов рассказал о своей жизни.

«Решил взять небольшую паузу, около полугода.  Планирую, к чемпионату Европы вернуться. Как решит тренер, так и поступлю.

На призовые за Олимпиаду купил квартиру в Махачкале. Как только получиться решить вопрос с жильем в Беларуси, планирую забрать семью в Минск. Тяжеловато, что семья там, а я тут. Поэтому постоянно тянет домой, скучаю по детям, по близким. Надеюсь, в ближайшее время этот вопрос решится», – сказал Саидов.

 
Теги: Минск
 
 
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Бронзовый призер Рио-2016 Ибрагим Саидов рассказал о своей жизни.

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