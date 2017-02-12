Бронзовый призер Рио-2016 Ибрагим Саидов рассказал о своей жизни.

«Решил взять небольшую паузу, около полугода. Планирую, к чемпионату Европы вернуться. Как решит тренер, так и поступлю.

На призовые за Олимпиаду купил квартиру в Махачкале. Как только получиться решить вопрос с жильем в Беларуси, планирую забрать семью в Минск. Тяжеловато, что семья там, а я тут. Поэтому постоянно тянет домой, скучаю по детям, по близким. Надеюсь, в ближайшее время этот вопрос решится», – сказал Саидов.