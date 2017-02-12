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Бронзовый призер Рио-2016 Саидов: «На призовые за Олимпиаду купил квартиру в Махачкале»
13.02.2017 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бронзовый призер Рио-2016 Ибрагим Саидов рассказал о своей жизни.
«Решил взять небольшую паузу, около полугода. Планирую, к чемпионату Европы вернуться. Как решит тренер, так и поступлю.
На призовые за Олимпиаду купил квартиру в Махачкале. Как только получиться решить вопрос с жильем в Беларуси, планирую забрать семью в Минск. Тяжеловато, что семья там, а я тут. Поэтому постоянно тянет домой, скучаю по детям, по близким. Надеюсь, в ближайшее время этот вопрос решится», – сказал Саидов.
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Бронзовый призер Рио-2016 Ибрагим Саидов рассказал о своей жизни.
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