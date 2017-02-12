﻿ Матчи группы 1 квалификации Евро-2018 перенесены из Минска в Тбилиси из-за занятости спортивных объектов. 21.by
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Матчи группы 1 квалификации Евро-2018 перенесены из Минска в Тбилиси из-за занятости спортивных объектов

13.02.2017 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матчи группы 1 (Италия, Голландия, Беларусь, Грузия) отборочного турнира чемпионата Европы-2018 по мини-футболу перенесены из Минска в Тбилиси.

Изначально УЕФА установил коридор проведения поединков в семи группах с 3 по 12 апреля. Минский квартет должен был играть с 3 по 6 апреля — белорусы заявили эти сроки вскоре после октябрьской жеребьевки. Однако в связи с тем, что в финальную часть выйдут не только по две сильнейших сборные из своих квартетов, но и лучшая из занявших третьи места, УЕФА внезапно утвердил фиксированные даты — 8-11 апреля. В эти дни оказался занят не только дворец спорта «Уручье», но и другие столичные объекты, отвечающие высоким требованиям.

В ситуации белорусов оказались еще несколько стран. Тогда УЕФА сделал послабление: все четыре сборные мини-турнира должны были согласиться играть в другие сроки. Но в нашем квартете кто-то ответил отказом.

 
Теги: Минск
 
 
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Матчи группы 1 (Италия, Голландия, Беларусь, Грузия) отборочного турнира чемпионата Европы-2018 по мини-футболу перенесены из Минска в Тбилиси.

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