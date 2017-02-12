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Луцевич, Сергей Концевой и Комаровский подписали контракты с «Нефтчи» Фергана

13.02.2017 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусские футболисты Терентий Луцевич, Сергей Концевой и Дмитрий Комаровский подписали контракты с ферганским клубом «Нефтчи» из Узбекистана.

Луцевич в минувшем сезоне выступал в составе «Гранита» и «Торпедо-БелАЗа». Концевой защищал цвета минского «Динамо», а Комаровский был игроком «Ислочи».

 
 
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Белорусские футболисты Терентий Луцевич, Сергей Концевой и Дмитрий Комаровский подписали контракты с ферганским клубом «Нефтчи» из Узбекистана.

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