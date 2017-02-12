Известный тренер Олег Кононов отказался возглавить сборную Беларуси.

«Мы хорошо и обстоятельно поговорили с Сергеем Сафарьяном, и все-таки я был вынужден вежливо отказаться. Причиной тому ряд возникших обстоятельств. Из-за них я, в частности, не готов начать работу с национальной командой уже на мартовском сборе», – сказал Кононов.

Сообщается, что главным кандидатом на пост главного тренера белорусской сборной является Виктор Скрипник. Помимо украинского тренера, в число претендентов на вакансию входят Анатолий Байдачный и Александр Бородюк, который также может занять должность спортивного директора Российского футбольного союза.