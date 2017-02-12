Председатель БФГ Владимир Коноплев рассказал о нововведениях, которые вступят в силу в следующем сезоне.

«В следующем сезоне БГК будет играть в чемпионате Беларуси с первого тура. Чтобы белорусские игроки участвовали в матчах в основе, то лимит доведем до трех иностранцев на площадке.

Для меня интересы сборной выше интересов клубов. Так и должно быть в любой стране.

Игровое время белорусов в БГК? Я считаю, это непорядок. Когда Желько Бабич был главным тренером, у нас таких вопросов об отношении к белорусским игрокам не возникало. Но с этим вопросом пускай разбираются тренеры, а не руководители федерации. У меня есть много административных методов, но как я могу повлиять на главного тренера БГК? Естественно, я этого не сделаю. А Юринок пускай старается лучше играть, чтобы его заявляли в команду», – заявил Коноплев.