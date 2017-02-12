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Владимир Коноплев: «В следующем сезоне БГК будет играть в чемпионате с первого тура. Лимит доведем до трех иностранцев на площадке»
13.02.2017 21:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель БФГ Владимир Коноплев рассказал о нововведениях, которые вступят в силу в следующем сезоне.
«В следующем сезоне БГК будет играть в чемпионате Беларуси с первого тура. Чтобы белорусские игроки участвовали в матчах в основе, то лимит доведем до трех иностранцев на площадке.
Для меня интересы сборной выше интересов клубов. Так и должно быть в любой стране.
Игровое время белорусов в БГК? Я считаю, это непорядок. Когда Желько Бабич был главным тренером, у нас таких вопросов об отношении к белорусским игрокам не возникало. Но с этим вопросом пускай разбираются тренеры, а не руководители федерации. У меня есть много административных методов, но как я могу повлиять на главного тренера БГК? Естественно, я этого не сделаю. А Юринок пускай старается лучше играть, чтобы его заявляли в команду», – заявил Коноплев.
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Владимир Коноплев: «В следующем сезоне БГК будет играть в чемпионате с первого тура. Лимит доведем до трех иностранцев на площадке»
Председатель БФГ Владимир Коноплев рассказал о нововведениях, которые вступят в силу в следующем сезоне.
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