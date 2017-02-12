Белорусская теннисистка Александра Саснович выразила благодарность Виктории Азаренко за успехи в Кубке Федерации.

«Хочу сказать слова благодарности Вике. По объективным причинам, она матч против Голландии пропустила. Но Азаренко внесла огромный вклад в то, что мы дошли до этой стадии.

Не знаю, будет ли Вика играть в апреле. Наверное, нет, она ведь еще не восстановилась. Я честно не знаю.

Президент зашел перед вторым игровым днем в раздевалку и нашел нужные слова поддержки. Сказал, что мы играем дома и чтобы не боялись, выходили и боролись», – сказала Саснович.