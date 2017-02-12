﻿ Александра Саснович: «Хочу поблагодарить Вику. Азаренко внесла огромный вклад в то, что мы дошли до этой стадии». 21.by
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Александра Саснович: «Хочу поблагодарить Вику. Азаренко внесла огромный вклад в то, что мы дошли до этой стадии»

13.02.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская теннисистка Александра Саснович выразила благодарность Виктории Азаренко за успехи в Кубке Федерации.

«Хочу сказать слова благодарности Вике. По объективным причинам, она матч против Голландии пропустила. Но Азаренко внесла огромный  вклад в то, что мы дошли до этой стадии.

Не знаю, будет ли Вика играть в апреле. Наверное, нет, она ведь еще не восстановилась. Я честно не знаю.

Президент зашел перед вторым игровым днем в раздевалку и нашел нужные слова поддержки. Сказал, что мы играем дома и чтобы не боялись, выходили и боролись», – сказала Саснович.

 

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович выразила благодарность Виктории Азаренко за успехи в Кубке Федерации.

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