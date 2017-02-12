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Александра Саснович: «Хочу поблагодарить Вику. Азаренко внесла огромный вклад в то, что мы дошли до этой стадии»
13.02.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская теннисистка Александра Саснович выразила благодарность Виктории Азаренко за успехи в Кубке Федерации.
«Хочу сказать слова благодарности Вике. По объективным причинам, она матч против Голландии пропустила. Но Азаренко внесла огромный вклад в то, что мы дошли до этой стадии.
Не знаю, будет ли Вика играть в апреле. Наверное, нет, она ведь еще не восстановилась. Я честно не знаю.
Президент зашел перед вторым игровым днем в раздевалку и нашел нужные слова поддержки. Сказал, что мы играем дома и чтобы не боялись, выходили и боролись», – сказала Саснович.
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Александра Саснович: «Хочу поблагодарить Вику. Азаренко внесла огромный вклад в то, что мы дошли до этой стадии»
Белорусская теннисистка Александра Саснович выразила благодарность Виктории Азаренко за успехи в Кубке Федерации.
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