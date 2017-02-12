Председатель БФГ Владимир Коноплев рассказал о том, почему матчи сборной не проходят в Бресте.

«В свое время предлагал Мешкову проводить отдельные матчи Лиги чемпионов в Минске. Он наотрез отказался.

Матчи сборной будут проходить в Минске. Это не какой-то противовес. Мы экономим и дорожим каждой минутой игрока национальной сборной. Получится, нам нужно ехать 400 километров до Бреста и полякам из Варшавы 100 километров. Что лучше? Логично, что лучше в Минске провести», – сказал Коноплев.