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Владимир Коноплев: «Предлагал Мешкову проводить отдельные матчи Лиги чемпионов в Минске. Он наотрез отказался»
13.02.2017 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель БФГ Владимир Коноплев рассказал о том, почему матчи сборной не проходят в Бресте.
«В свое время предлагал Мешкову проводить отдельные матчи Лиги чемпионов в Минске. Он наотрез отказался.
Матчи сборной будут проходить в Минске. Это не какой-то противовес. Мы экономим и дорожим каждой минутой игрока национальной сборной. Получится, нам нужно ехать 400 километров до Бреста и полякам из Варшавы 100 километров. Что лучше? Логично, что лучше в Минске провести», – сказал Коноплев.
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Владимир Коноплев: «Предлагал Мешкову проводить отдельные матчи Лиги чемпионов в Минске. Он наотрез отказался»
Председатель БФГ Владимир Коноплев рассказал о том, почему матчи сборной не проходят в Бресте.
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