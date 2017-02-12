﻿ НБА. «Вашингтон» примет «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Денвером» и другие матчи. 21.by
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НБА. «Вашингтон» примет «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Денвером» и другие матчи

13.02.2017 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В понедельник, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» примет «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Денвером».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Филадельфия
Дата проведения
14 февраля, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Превью

 

Даллас – Бостон
Дата проведения
14 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

 

Бруклин – Мемфис
Дата проведения
14 февраля, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Превью

 

Майами – Орландо
Дата проведения
14 февраля, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью

 

Вашингтон – Оклахома-Сити
Дата проведения
14 февраля, 04.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Превью

 

Милуоки – Детройт
Дата проведения
14 февраля, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью

 

Даллас – Бостон
Дата проведения
14 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

 

Денвер – Голден Стэйт
Дата проведения
14 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

 

Юта – Клипперс
Дата проведения
14 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

 

Финикс – Новый Орлеан
Дата проведения
14 февраля, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Превью

 

Портленд – Атланта
Дата проведения
14 февраля, 06.30, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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В понедельник, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» примет «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Денвером».

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