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НБА. «Вашингтон» примет «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Денвером» и другие матчи
13.02.2017 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
В понедельник, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» примет «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Денвером».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НБА. «Вашингтон» примет «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Денвером» и другие матчи
В понедельник, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» примет «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Денвером».
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