Голкипер «Днепра» Игорь Довгялло прокомментировал подписание контракта с клубом, а также поделился ожиданиями от сезона.

– Как появился вариант с «Днепром»?

– Мне позвонил Александр Сергеевич и проявил заинтересованность в моих услугах. И в итоге я оказался в Могилеве.

- Ты начал тренироваться позже, чем остальные футболисты, и было видно, что тебе непросто. Как сейчас себя чувствуешь?

– Да, тренировался я меньше, чем остальные. Сейчас уже чувствую куда лучше, чем изначально. Во время «предсезонки» всегда непросто. Тут в какое время не начинаешь, всегда будет тяжело.

- Как себя чувствуешь в команде?

– Коллектив в «Днепре» достаточно молодой, я получается почти самый «старый»! До этого был знаком с Муратом Хотовым, с ним вместе играли в Новополоцке, а также знал Петю Зыля, он на просмотре в «Нафтане» был. С остальными пересекался на поле, так что минимально был знаком с многими.

- Первый вопрос, который возник у многих после твоего подписания контракта: продал ли ты свои бутсы?

– Эта история была больше для привлечения внимания. Бутсы, если честно, подарил одному пареньку 14-ти лет из Новополоцка, который тоже играет на позиции вратаря. А внимание тогда удалось привлечь, однако задолженности пока так и не погасили.

- Какие у тебя ожидания по будущему сезону?

– Надеюсь, что у нас соберется боеспособный коллектив и будет все хорошо как в плане игры, так и в плане результата. Мы приложим все усилия, чтобы показывать качественный футбол и добиваться положительного результата, – сказал Довгялло.

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