﻿ Игорь Довгялло: «Бутсы? История была больше для привлечения внимания. Подарил их одному пареньку 14-ти лет из Новополоцка». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Игорь Довгялло: «Бутсы? История была больше для привлечения внимания. Подарил их одному пареньку 14-ти лет из Новополоцка»

13.02.2017 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Голкипер «Днепра» Игорь Довгялло прокомментировал подписание контракта с клубом, а также поделился ожиданиями от сезона.

– Как появился вариант с «Днепром»?

– Мне позвонил Александр Сергеевич и проявил заинтересованность в моих услугах. И в итоге я оказался в Могилеве.

- Ты начал тренироваться позже, чем остальные футболисты, и было видно, что тебе непросто. Как сейчас себя чувствуешь?

– Да, тренировался я меньше, чем остальные. Сейчас уже чувствую куда лучше, чем изначально. Во время «предсезонки» всегда непросто. Тут в какое время не начинаешь, всегда будет тяжело.

- Как себя чувствуешь в команде?

– Коллектив в «Днепре» достаточно молодой, я получается почти самый «старый»! До этого был знаком с Муратом Хотовым, с ним вместе играли в Новополоцке, а также знал Петю Зыля, он на просмотре в «Нафтане» был. С остальными пересекался на поле, так что минимально был знаком с многими.

- Первый вопрос, который возник у многих после твоего подписания контракта: продал ли ты свои бутсы?

– Эта история была больше для привлечения внимания. Бутсы, если честно, подарил одному пареньку 14-ти лет из Новополоцка, который тоже играет на позиции вратаря. А внимание тогда удалось привлечь, однако задолженности пока так и не погасили.

- Какие у тебя ожидания по будущему сезону?

– Надеюсь, что у нас соберется боеспособный коллектив и будет все хорошо как в плане игры, так и в плане результата. Мы приложим все усилия, чтобы показывать качественный футбол и добиваться положительного результата, – сказал Довгялло.

«Беру только самую дешевую лапшу быстрого приготовления». Почему вратарь «Нафтана» продает свои бутсы

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голкипер «Днепра» Игорь Довгялло прокомментировал подписание контракта с клубом, а также поделился ожиданиями от сезона.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НБА. «Вашингтон» примет «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Денвером» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика