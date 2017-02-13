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Болельщики выбирают для Пакьяо следующего соперника

13.02.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе филиппинский боксер Мэнни Пакьяо опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter опрос, в котором предлагает болельщикам выбрать для него следующего соперника.

Филиппинец ранее заявлял, что намерен провести следующий бой в ОЭА. Вместе с тем ни дата поединка, ни соперник не известны.

"С кем вы хотите, чтобы я провел свой следующий бой в ОАЭ?" — написал Пакьяо, предложив на выбор четыре варианта: британцев Амира Хана и Келла Брука, австралийца Джеффа Хорна и американца Теренса Кроуфорда.

Участие в опросе приняли несколько тысяч человек. Лидером является Амир Хан, за которого проголосовали почти 50% респондентов.

В январе 38-летний Пакьяо опроверг информацию о том, что он проведет четыре боя в 2017 году. Ранее об этом сообщил агент боксера Боб Арум. Речь шла об апрельском бое с Хорном, о поединке в июле в России, о встрече в Европе в сентябре и о бое в ноябре или декабре в США против Кроуфорда.

Пакьяо, в августе 2016 года объявивший о возобновлении карьеры, в начале ноября победил американца Джесси Варгаса в поединке за титул WBO. Всего на счету филиппинца 59 побед (38 — нокаутом), шесть поражений и две ничьи.

 
Теги: Минск
 
 
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Спортсмен создал опрос, в котором предложил проголосовать за одного из четырех спортсменов.

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