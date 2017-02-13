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Доля АБФФ в уставном фонде ООО «БК-Сетанта-спорт» составит 49 процентов
14.02.2017 08:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Учредителями канала будут АБФФ (49%), ЗАО «Белсетанта» (49%) и компания «Спорт-ТиВи» (2%). Организация будет зарегистрирована в Мининформе в качестве СМИ.
Запуск канала планируется до лета нынешнего года.
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Как сообщалось ранее, Совет клубов чемпионата Беларуси принял решение о создании нового телевизионного канала «БК-Сетанта», который будет показывать все матчи...
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