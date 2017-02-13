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Доля АБФФ в уставном фонде ООО «БК-Сетанта-спорт» составит 49 процентов

14.02.2017 08:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщалось ранее, Совет клубов чемпионата Беларуси принял решение о создании нового телевизионного канала «БК-Сетанта», который будет показывать все матчи высшей лиги в прямом эфире.

Учредителями канала будут АБФФ (49%), ЗАО «Белсетанта» (49%) и компания «Спорт-ТиВи» (2%). Организация будет зарегистрирована в Мининформе в качестве СМИ.

Запуск канала планируется до лета нынешнего года.

Проект показа матчей чемпионата Беларуси планируется вывести на самоокупаемость к 2020 году

 

 
 
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Как сообщалось ранее, Совет клубов чемпионата Беларуси принял решение о создании нового телевизионного канала «БК-Сетанта», который будет показывать все матчи...

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