Как сообщалось ранее , Совет клубов чемпионата Беларуси принял решение о создании нового телевизионного канала «БК-Сетанта», который будет показывать все матчи высшей лиги в прямом эфире.

Учредителями канала будут АБФФ (49%), ЗАО «Белсетанта» (49%) и компания «Спорт-ТиВи» (2%). Организация будет зарегистрирована в Мининформе в качестве СМИ.

Запуск канала планируется до лета нынешнего года.

Проект показа матчей чемпионата Беларуси планируется вывести на самоокупаемость к 2020 году