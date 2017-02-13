МИНСК, 14 фев — Sputnik. Первые матчи плей-офф футбольной Лиги чемпионов пройдут 14 февраля в Лиссабоне и Париже, сообщает Sputnik.

В первом поединке 1/8 финала французский "Пари Сен-Жермен" сразиться против испанской "Барселоны". Игра состоится на "Парк де Пренс". В минувшие выходные обе команды праздновали выездные победы во внутренних чемпионатах: парижане были сильнее "Бордо" — 0:3, а каталонцы одолели "Алавесу" — 0:6. После этих побед "Пари-Сен-Жермен" и "Барселона" остались на вторых местах в национальных первенствах, уступая лидерам — "Монако" и мадридскому "Реалу".

"Все сведется к тому, кто лучше проявит себя в самые важные моменты, кто окажется лучше тактически и выиграет единоборства", — сказал главный тренер ПСЖ Унай Эмери и добавил, что противостояние обещает быть хорошим и увлекательным. Слова коуча приводит официальный сайт УЕФА .

"Игроки в высшей степени мотивированы. Мы не считаем себя слабее кого бы то ни было", — добавил специалист.

В свою очередь наставник "Барсы" Луис Энрике подчеркнул, что его подопечные должны сыграть лучше соперника и победить. "Я знаю Уная, он сделает все, чтобы осложнить нам жизнь. Мы постараемся контролировать мяч и создать максимум голевых моментов", — сказал он.

Во втором матче на стадионе "Эштадиу да Луж" в португальской столице местная "Бенфика" примет гостей из немецкой "Боруссии" (Дортмунд). Накануне матча плей-офф ЛЧ португальцы одержали уверенную победу над "Арокой" — 3:0. Дортмундцы уступили на выезде "Дармштадту" со счетом 0:2.

"Нам предстоит решать сложную задачу против команды с богатой историей и внушительным стадионом. "Бенфика" дома очень сильна. Мы должны держать тактическое построение и не выпадать из ритма. Быстро переходить из одной фазы в другую, быть точными в передачах и не оставлять "Бенфике" свободные зоны", — сказал перед игрой главный тренер "Боруссии" Томас Тухель.

Наставник "Бенфики" Руй Витория назвал "Боруссию" хитрым соперником. "Нам противостоит сильная команда. Хитрый соперник с выдающимся атакующим потенциалом. К тому же "Боруссия" часто меняет модель игры, не теряя при этом в интенсивности", — уточнил специалист.

Оба сегодняшних матча начнутся в 22:45 и будут показаны в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 2" (трансляция из Лиссабона) и "Беларусь 5" (из Парижа).

Еще два поединка первого раунда плей-офф состоятся 15 февраля. Действующий победитель чемпионской Лиги мадридский "Реал" встретится на поле своего стадиона "Сантьяго Бернабеу" с итальянским "Наполи". Немецкая "Бавария" в Мюнхене сыграет с английским "Арсеналом".