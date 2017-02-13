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Прибывший на просмотр в «Крумкачы» Максвелл стал одним из первых, кто воспользовался безвизовым порядком въезда в Беларусь

14.02.2017 08:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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12 февраля в Беларуси вступил в силу указ о безвизовом порядке въезда в страну для граждан 80 государств в случае их прибытия через национальный аэропорт Минск.

Одним из первых, кто воспользовался новым законом, стал английский полузащитник Уэйд Максвелл, прибывший на просмотр в «Крумкачы».

 

 
Теги: Минск
 
 
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12 февраля в Беларуси вступил в силу указ о безвизовом порядке въезда в страну для граждан 80 государств в случае их прибытия через национальный аэропорт Минск.

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