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Прибывший на просмотр в «Крумкачы» Максвелл стал одним из первых, кто воспользовался безвизовым порядком въезда в Беларусь
14.02.2017 08:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
12 февраля в Беларуси вступил в силу указ о безвизовом порядке въезда в страну для граждан 80 государств в случае их прибытия через национальный аэропорт Минск.
Одним из первых, кто воспользовался новым законом, стал английский полузащитник Уэйд Максвелл, прибывший на просмотр в «Крумкачы».
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Прибывший на просмотр в «Крумкачы» Максвелл стал одним из первых, кто воспользовался безвизовым порядком въезда в Беларусь
12 февраля в Беларуси вступил в силу указ о безвизовом порядке въезда в страну для граждан 80 государств в случае их прибытия через национальный аэропорт Минск.
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