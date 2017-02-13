12 февраля в Беларуси вступил в силу указ о безвизовом порядке въезда в страну для граждан 80 государств в случае их прибытия через национальный аэропорт Минск.

Одним из первых, кто воспользовался новым законом, стал английский полузащитник Уэйд Максвелл, прибывший на просмотр в «Крумкачы».