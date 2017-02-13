Полузащитник Александр Батищев рассказал о решении остаться в «Крумкачах».

– Как тебе англичанин Уэйд Максвелл, который сейчас в «Крумкачах» на просмотре?

– Видно, что еще сложновато ему. Выглядел моментами неплохо, хорошо комбинировали и взаимодействовали. Адаптируется и все будет с ним нормально.

– Ты решил остаться в «Крумкачах».

– Получилось так, что у меня действующий контракт с «Крумкачамi». Был нормальный вариант с «Олимпиком», но клубы не договорились из-за суммы компенсации. Поэтому я решил остаться в Минске как минимум еще на год. Мы пришли к согласию с руководством клуба «Крумкачы», все нормально, никаких проблем нет.

– Был ли ты знаком раньше с новым главным тренером Владимиром Пятенко?

– С тренером я лично не был знаком, но видел, как он работает в Украине. По первым дням очень нравится работать с ним. Такое чувство, что вернулся домой в Украину, требования очень знакомые, – сказал Батищев.

Напомним, Батищев мог продолжить карьеру в донецком «Олимпике», однако «Крумкачы» блокировали переход игрока, ссылаясь на контракт.

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