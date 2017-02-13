Англичанин Уэйд Максвелл, находящийся в «Крумкачах» на просмотре, рассказал, как попал в минский клуб.

— Как так вышло, что ты попал на просмотр в «Крумкачы»?

— Мой агент хотел, чтобы я кардинально сменил обстановку и нашел для меня этот вариант, я рад, что удалось приехать сюда. Я прилетел вчера поздно ночью (в ночь с субботу на воскресенье — прим.), рано утром была тренировка и перед выездом успел немного отдохнуть.

— Ты воспитанник Академии «Ливерпуля»...

— Да, а моим последним клубом был «Барнсли». Теперь я свободный агент.

— На какой позиции ты играешь?

— Центральный полузащитник. Могу и атаковать, и защищаться, но больше нравится играть в разрушении.

— Как тебе первая игра за команду? Первый тайм ты смотрел с бровки.

— Ребята хорошо приняли меня. Видно, что команда любит играть с мячом, что подходит моему стилю игры. Мы забили два хороших мяча. Мне же понадобилось какое-то время чтобы привыкнуть к искуственному покрытию, но ранее был и такой опыт, так что это не стало большой проблемой. Первая игра понравилась, – сказал Максвелл.