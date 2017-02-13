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Уэйд Максвелл: «Крумкачы»? Мой агент хотел, чтобы я кардинально сменил обстановку и нашел для меня этот вариант»
14.02.2017 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Англичанин Уэйд Максвелл, находящийся в «Крумкачах» на просмотре, рассказал, как попал в минский клуб.
— Как так вышло, что ты попал на просмотр в «Крумкачы»?
— Мой агент хотел, чтобы я кардинально сменил обстановку и нашел для меня этот вариант, я рад, что удалось приехать сюда. Я прилетел вчера поздно ночью (в ночь с субботу на воскресенье — прим.), рано утром была тренировка и перед выездом успел немного отдохнуть.
— Ты воспитанник Академии «Ливерпуля»...
— Да, а моим последним клубом был «Барнсли». Теперь я свободный агент.
— На какой позиции ты играешь?
— Центральный полузащитник. Могу и атаковать, и защищаться, но больше нравится играть в разрушении.
— Как тебе первая игра за команду? Первый тайм ты смотрел с бровки.
— Ребята хорошо приняли меня. Видно, что команда любит играть с мячом, что подходит моему стилю игры. Мы забили два хороших мяча. Мне же понадобилось какое-то время чтобы привыкнуть к искуственному покрытию, но ранее был и такой опыт, так что это не стало большой проблемой. Первая игра понравилась, – сказал Максвелл.
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Уэйд Максвелл: «Крумкачы»? Мой агент хотел, чтобы я кардинально сменил обстановку и нашел для меня этот вариант»
Англичанин Уэйд Максвелл, находящийся в «Крумкачах» на просмотре, рассказал, как попал в минский клуб.
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