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Лига чемпионов. 1/8 финала. «ПСЖ» против «Барселоны», «Бенфика» – «Боруссия» Д
14.02.2017 09:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» примет «Барселону», а дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде с «Бенфикой».
Лига чемпионов
1/8 финала
Первые матчи
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В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» примет «Барселону», а дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде с «Бенфикой».
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