﻿ Лига чемпионов. 1/8 финала. «ПСЖ» против «Барселоны», «Бенфика» – «Боруссия» Д. 21.by
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Лига чемпионов. 1/8 финала. «ПСЖ» против «Барселоны», «Бенфика» – «Боруссия» Д

14.02.2017 09:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» примет «Барселону», а дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде с «Бенфикой».

Лига чемпионов

1/8 финала

Первые матчи

ПСЖ Франция – Барселона Испания
Дата проведения
14 февраля, 22.45, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика
Бенфика Португалия – Боруссия Д Германия
Дата проведения
14 февраля, 22.45, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика
 
 
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В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» примет «Барселону», а дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде с «Бенфикой».

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