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Молодечно приглашает легкоатлетов посостязаться в часовом беге

14.02.2017 — Новости Спорта | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Открытый кубок по часовому бегу в легкоатлетическом манеже пройдет в Молодечно 26 февраля. Желающие принять участие в увлекательных соревнованиях могут подавать предварительные заявки вплоть до 24 февраля, сообщили корреспонденту БелТА организаторы мероприятия.

К участию в забегах допускаются представители клубов любителей бега Беларуси, стран СНГ, дальнего и ближнего зарубежья. Соревнования состоятся в легкоатлетическом манеже Молодечно (ул. Виленская, 56) и будут проводиться в лично-командном формате. Сильнейшие будут определены у мужчин в возрастных группах до 18 лет, 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70-79 лет, а также 80 лет и старше. У женщин первые шесть возрастных категорий будут аналогичными. В самой старшей за первенство приглашают побороться участниц от 70 лет. Подвести итоги соревнований поможет чиповая система. При регистрации каждый бегун вместе с номером получит чип, с помощью которого будет зафиксирован его результат на дистанции.

Победители в личном зачете в каждой возрастной группе определятся по наибольшему километражу, который им удастся преодолеть строго за отведенное время. В командных состязаниях среди клубов любителей бега суммируются три лучших мужских и два женских результата. Неполные дружины в командном турнире участвовать не будут.

Победители в возрастных группах награждаются кубками и грамотами отдела образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома, призеры получат грамоты. Кубков и грамот будут удостоены и сборные клубов любителей бега, занявшие в командном зачете 1-3 места (при условии участия не менее пяти команд). Организаторы также наградят памятными медалями всех финишировавших участников.

Предстоящие соревнования будут проводиться отделом образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома и клубом любителей бега «Регион». Состязания по часовому бегу являются традиционными для Молодечненского района. В летний период они организуются на открытом воздухе. Забеги пользуются популярностью: участие в них принимают бегуны разного возраста — от детей до пенсионеров.

Изображение на главной использовано в качестве иллюстрации. Фото Gym-Sport.ru

 
 
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Открытый кубок по часовому бегу в легкоатлетическом манеже пройдет в Молодечно 26 февраля. Желающие принять участие в увлекательных соревнованиях могут подавать...

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