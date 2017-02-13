Руководитель департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков рассказал о преимуществах нового HD-канала, который будет посвящен чемпионату Беларуси.

— Кажется, новость о скором появлении нового канала стала неожиданностью не только для широкой общественности, но и для самих клубов. Почему все случилось так быстро?

— На самом деле хотел представить этот проект на обсуждение совета клубов еще в октябре. Был разработан бизнес-план, который ушел на экспертизу и очень долго рассматривался и тщательно изучался банками — то есть теми, кто действительно будет инвестировать. Надо признать, риски очень большие. Не сразу появилось четкое понимание, куда идем и во что ввязываемся. В результате лишь недавно председатель БФФ Сергей Румас принял положительное решение. Это означает, что федерация готова заниматься проектом и инвестировать в него. Тем не менее без клубов решить вопрос не представляется возможным.

Нельзя останавливаться только на интернет-трансляциях. В чем разница? Трансляция в сети — по сути, для букмекеров. Ни один человек, который не интересуется футболом плотно и агрессивно, не будет смотреть матч в интернете. Другое дело — телевидение, здесь гораздо больше возможностей. Мы помогаем продвигать в том числе партнеров и спонсоров клубов. Представляете: реклама их спонсоров — крупным планом, в прямом эфире, в формате высокой четкости! Не сомневаюсь, что мы к этому придем. К примеру, когда проводили переговоры с “Белте-лекомом”, было очень много вопросов: в каком виде будет наша реклама, где она будет расположена? Если даже государственная компания подходит к этому так тщательно, можно только предположить, какое будет отношение со стороны частных.

Дальше — на чем во многом держится футбол? На беттинге. А что у нас? Запрет на рекламу на спортивных объектах. А на экране — его нет, после десяти вечера. Более того, наши возможности увеличиваются. В Беларуси мы будем полноправными распорядителями канала. И ставить рекламу сможем во время матчей не только белорусского чемпионата, но и бундеслиги, NHL. К примеру, финал Кубка Стэнли — и реклама партнеров наших клубов, в том числе букмекеров. Это огромные возможности, которые при этом вписываются в наше во многом закостенелое законодательство, – сказал Бережков.