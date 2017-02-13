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Cуд отказался прекратить дело против Армстронга, гонщику грозит штраф до 100 миллионов долларов

14.02.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Федеральный судья отказался прекратить дело в отношении бывшего велогонщика Лэнса Армстронга и компании Tailwind Sports, бывших владельцев команды US Postal Service.

Иск был подан правительством США в 2010 году после заявления партнера Армстронга по команде Флойда Лэндиса. По мнению государства, гонщик занимался мошенничеством в отношении компании US Postal Service, титульного спонсора, так как «активно скрывал нарушения антидопинговых правил командой», которые были прописаны в спонсорском контракте.

Адвокаты Армстронга настаивали на том, что государство не пострадало, так как от спонсорства получило больше, чем было вложено в команду по контракту (32,3 миллиона долларов). Однако правительство считает, что после того, как Армстронг был дисквалифицирован, его имя за четыре года упоминалось вместе с US Postal Service в 1,5 миллиардах негативных отзывах в СМИ. Оценить ущерб имиджа компании должен суд присяжных.

Решение судьи означает, что правительство по законам США может потребовать от Армстронга и Tailwind Sports сумму, в три раза превышающую размер контракта – 96,8 миллиона долларов.

Полная сумма контракта составляла 42 миллиона долларов, однако часть не попадает в иск в связи с истечением срока давности.

 
 
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Федеральный судья отказался прекратить дело в отношении бывшего велогонщика Лэнса Армстронга и компании Tailwind Sports, бывших владельцев команды US Postal Service.

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