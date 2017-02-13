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Участников пророссийской акции на площади Независимости в поддержку перехода российских спортсменов под флаг Беларуси оштрафовали на 4000 рублей
14.02.2017 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-секретарь минской милиции Александр Ластовский сообщил, что
По информации «Нашей Нивы», каждый из участников пикета, которых было шестеро, получил штраф 30 базовых величин (690 рублей).
Во время акции в поддержку перехода отстраненных российских спортсменов под флаг Беларуси подчеркивалось, что «белорусы и русские — один народ», а европейские страны — «уродцы».
Свое выступление участники записали на видео — это обстоятельство помогло белорусской милиции их идентифицировать.
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Участников пророссийской акции на площади Независимости в поддержку перехода российских спортсменов под флаг Беларуси оштрафовали на 4000 рублей
Пресс-секретарь минской милиции Александр Ластовский сообщил, что участники пророссийской акции на площади Независимости, состоявшейся 4 февраля, привлечены к...
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