﻿ Участников пророссийской акции на площади Независимости в поддержку перехода российских спортсменов под флаг Беларуси оштрафовали на 4000 рублей. 21.by
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Участников пророссийской акции на площади Независимости в поддержку перехода российских спортсменов под флаг Беларуси оштрафовали на 4000 рублей

14.02.2017 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-секретарь минской милиции Александр Ластовский сообщил, что участники пророссийской акции на площади Независимости, состоявшейся 4 февраля, привлечены к ответственности согласно статье 23.34 КоАП — нарушение установленного порядка проведения митинга.

По информации «Нашей Нивы», каждый из участников пикета, которых было шестеро, получил штраф 30 базовых величин (690 рублей).

Во время акции в поддержку перехода отстраненных российских спортсменов под флаг Беларуси подчеркивалось, что «белорусы и русские — один народ», а европейские страны — «уродцы».

Свое выступление участники записали на видео — это обстоятельство помогло белорусской милиции их идентифицировать.

 
 
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Пресс-секретарь минской милиции Александр Ластовский сообщил, что участники пророссийской акции на площади Независимости, состоявшейся 4 февраля, привлечены к...

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