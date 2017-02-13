Пресс-секретарь минской милиции Александр Ластовский сообщил, что участники пророссийской акции на площади Независимости , состоявшейся 4 февраля, привлечены к ответственности согласно статье 23.34 КоАП — нарушение установленного порядка проведения митинга.

По информации «Нашей Нивы», каждый из участников пикета, которых было шестеро, получил штраф 30 базовых величин (690 рублей).

Во время акции в поддержку перехода отстраненных российских спортсменов под флаг Беларуси подчеркивалось, что «белорусы и русские — один народ», а европейские страны — «уродцы».

Свое выступление участники записали на видео — это обстоятельство помогло белорусской милиции их идентифицировать.