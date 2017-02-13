|
Зубович отправился на просмотр в карагандинский «Шахтер»
14.02.2017 11:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-нападающий минского «Динамо» Егор Зубович отправился на просмотр в карагандинский «Шахтер».
В прошлом сезоне Зубович сыграл в 21 матче высшей лиги за «Динамо», забил 5 мячей.
Подробная статистика 27-летнего нападающего
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-нападающий минского «Динамо» Егор Зубович отправился на просмотр в карагандинский «Шахтер».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии