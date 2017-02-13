Стал известен полный список 154 спортсменов и 56 тренеров, подписавших в январе письмо в IBU с требованием ужесточения антидопинговых правил. Инициаторами этого документа стали чехи, а потом это письмо начал продвигать француз Мартен Фуркад.

От сборной Беларуси письмо в IBU подписали Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Кристина Ильченко, Надежда Писарева и Ирина Кривко.

Также в числе подписантов значится австриец Альфред Эдер, консультирующий сборную Беларуси на ЧМ-2017.

Отметим, что от сборной Норвегии письмо подписал только Уле Эйнар Бьорндален.

Полный список можно найти здесь .