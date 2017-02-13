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От сборной Беларуси коллективное антидопинговое письмо в IBU подписали Домрачева, Скардино, Ильченко, Писарева и Кривко

14.02.2017 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен полный список 154 спортсменов и 56 тренеров, подписавших в январе письмо в IBU с требованием ужесточения антидопинговых правил. Инициаторами этого документа стали чехи, а потом это письмо начал продвигать француз Мартен Фуркад.

От сборной Беларуси письмо в IBU подписали Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Кристина Ильченко, Надежда Писарева и Ирина Кривко.

Также в числе подписантов значится австриец Альфред Эдер, консультирующий сборную Беларуси на ЧМ-2017.

Отметим, что от сборной Норвегии письмо подписал только Уле Эйнар Бьорндален.

Полный список можно найти здесь.

 
 
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Стал известен полный список 154 спортсменов и 56 тренеров, подписавших в январе письмо в IBU с требованием ужесточения антидопинговых правил.

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