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Руководитель «Сетанта-Спорт» в Беларуси: «БК-Сетанта»? Берем на себя расходы по покупке лицензии у головной компании в Ирландии»
14.02.2017 09:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель представительства «Сетанта-Спорт» в Беларуси Всеволод Майоров рассказал об организации нового футбольного канала «БК-Сетанта».
«Наша техника, наши операторы, наши комментаторы, «Белтелеком» обеспечивает высокоскоростным интернетом все стадионы, на которых выступают команды высшей лиги, мы создаем картинку, передаем на серверы, а затем на телеканалы. Одновременно, как и раньше, матч транслируется в интернете.
Помимо этого, берем на себя расходы по покупке лицензии у головной компании в Ирландии — это тоже отнюдь не бесплатно. От клубов потребуется лишь оборудование мест на стадионе для организации трансляций», – сказал Майоров.
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Руководитель «Сетанта-Спорт» в Беларуси: «БК-Сетанта»? Берем на себя расходы по покупке лицензии у головной компании в Ирландии»
Руководитель представительства «Сетанта-Спорт» в Беларуси Всеволод Майоров рассказал об организации нового футбольного канала «БК-Сетанта».
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