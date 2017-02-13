Руководитель представительства «Сетанта-Спорт» в Беларуси Всеволод Майоров рассказал об организации нового футбольного канала «БК-Сетанта».

«Наша техника, наши операторы, наши комментаторы, «Белтелеком» обеспечивает высокоскоростным интернетом все стадионы, на которых выступают команды высшей лиги, мы создаем картинку, передаем на серверы, а затем на телеканалы. Одновременно, как и раньше, матч транслируется в интернете.

Помимо этого, берем на себя расходы по покупке лицензии у головной компании в Ирландии — это тоже отнюдь не бесплатно. От клубов потребуется лишь оборудование мест на стадионе для организации трансляций», – сказал Майоров.