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Борха Докаль и Мозолевский подписали контракты с брестским «Динамо»

14.02.2017 13:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Испанский защитник Борха Докаль и белорусский нападающий Дмитрий Мозолевский подписали контракты с брестским «Динамо».

Соглашения обоих новичков рассчитаны на 1 сезон, с возможностью продления еще на год.

Докаль и Мозолевский примут участие во втором зарубежном тренировочном лагере «Динамо-Брест» в испанской Оливе.

25-летний Докаль выступал за испанские «Мирандес» (Д2, 2013-2015) и «Расинг» (Д3, 2015-16), а также словацкую «Сеницу» (2016-2017). Подробная статистика Докаля здесь.

Мозолевский восемь сезонов провел составе «Динамо-Брест», сыграл в 228 матчах, забил 58 мячей и отдал 28 передач. В 2011 году перешел в БАТЭ. В прошлом сезоне провел 15 матчей за борисовчан в высшей лиге, мячей не забил. Подробная статистика 31-летнего нападающего здесь.

 
Теги: Брест
 
 
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Испанский защитник Борха Докаль и белорусский нападающий Дмитрий Мозолевский подписали контракты с брестским «Динамо».

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