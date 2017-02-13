Как сообщалось ранее, англичанин Уэйд Максвелл воспользовался пятидневным безвизовым режимом, который с 12 февраля ввела Беларусь для граждан 80 стран, и прилетел на просмотр в «Крумкачы».

Как рассказал руководитель клуба Денис Шунто, Максвелл точно не знал, когда начнет действовать нововведение. В результате, англичанин прилетел рано и еще несколько часов в аэропорту ждал, пока начнет действовать безвизовый режим (вместе с ним ждали еще несколько иностранцев).

Уэйд Максвелл имеет пять дней, чтобы попытаться устроиться в белорусском футбольной команде. На сегодняшний день он – свободный агент. Последним его клубом был «Барнсли».