﻿ Максвелл, прибывший на просмотр в «Крумкачы», ждал в аэропорту несколько часов, пока в Беларуси начнет действовать безвизовый режим. 21.by
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Максвелл, прибывший на просмотр в «Крумкачы», ждал в аэропорту несколько часов, пока в Беларуси начнет действовать безвизовый режим

14.02.2017 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщалось ранее, англичанин Уэйд Максвелл воспользовался пятидневным безвизовым режимом, который с 12 февраля ввела Беларусь для граждан 80 стран, и прилетел на просмотр в «Крумкачы».

Как рассказал руководитель клуба Денис Шунто, Максвелл точно не знал, когда начнет действовать нововведение. В результате, англичанин прилетел рано и еще несколько часов в аэропорту ждал, пока начнет действовать безвизовый режим (вместе с ним ждали еще несколько иностранцев).

Уэйд Максвелл имеет пять дней, чтобы попытаться устроиться в белорусском футбольной команде. На сегодняшний день он – свободный агент. Последним его клубом был «Барнсли».

 
 
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Как сообщалось ранее, англичанин Уэйд Максвелл воспользовался пятидневным безвизовым режимом, который с 12 февраля ввела Беларусь для граждан 80 стран, и прилетел...

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