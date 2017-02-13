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Максвелл, прибывший на просмотр в «Крумкачы», ждал в аэропорту несколько часов, пока в Беларуси начнет действовать безвизовый режим
14.02.2017 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщалось ранее, англичанин Уэйд Максвелл воспользовался пятидневным безвизовым режимом, который с 12 февраля ввела Беларусь для граждан 80 стран, и прилетел на просмотр в «Крумкачы».
Как рассказал руководитель клуба Денис Шунто, Максвелл точно не знал, когда начнет действовать нововведение. В результате, англичанин прилетел рано и еще несколько часов в аэропорту ждал, пока начнет действовать безвизовый режим (вместе с ним ждали еще несколько иностранцев).
Уэйд Максвелл имеет пять дней, чтобы попытаться устроиться в белорусском футбольной команде. На сегодняшний день он – свободный агент. Последним его клубом был «Барнсли».
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Максвелл, прибывший на просмотр в «Крумкачы», ждал в аэропорту несколько часов, пока в Беларуси начнет действовать безвизовый режим
Как сообщалось ранее, англичанин Уэйд Максвелл воспользовался пятидневным безвизовым режимом, который с 12 февраля ввела Беларусь для граждан 80 стран, и прилетел...
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