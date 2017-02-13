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«Динамо» Минск – «Лада». Вудкрофт пропустит матч из-за болезни
14.02.2017 14:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт простудился во время поездки с национальной сборной в Словакию. Специалист пропустил утреннюю раскатку команды.
В его отсутствие тренировкой руководил тренер минчан Рон Паско, который возложит на себя обязанности главного тренера и во время матча против «Лады».
Напомним, Паско исполнял обязанности главного тренера в матче против «Барыса» 3 февраля. Тогда минчане уступили со счетом 1:5.
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт простудился во время поездки с национальной сборной в Словакию.
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