Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт простудился во время поездки с национальной сборной в Словакию. Специалист пропустил утреннюю раскатку команды.

В его отсутствие тренировкой руководил тренер минчан Рон Паско, который возложит на себя обязанности главного тренера и во время матча против «Лады».

Напомним, Паско исполнял обязанности главного тренера в матче против «Барыса» 3 февраля. Тогда минчане уступили со счетом 1:5.