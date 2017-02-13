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SEHA-лига. БГК принимает «Нексе»
14.02.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
SEHA-лига
БГК имени Мешкова Беларусь – Нексе Хорватия
14 февраля, 18.00
Положение команд: Вардар – 41 очко (16 игр), Веспрем – 41 (17), Целе – 30 (16), Загреб – 28 (14), БГК – 26 (15), Нексе – 15 (15), Металург – 13 (15), Горенье – 12 (13), Татран – 10 (14), Извиджач – 3 (15).
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SEHA-лига БГК имени Мешкова Беларусь – Нексе Хорватия 14 февраля, 18.00 Положение команд: Вардар – 41 очко (16 игр), Веспрем – 41 (17), Целе – 30 (16), Загреб – 28 (14), БГК – 26 (15),...
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