Белорусский комментатор «Сетанта-Спорт» Артем Баленок рассказал о работе в Ирландии.

- Как получилось, что после Минского лингвистического университета вы попали в Ирландию?

– Я оказался там еще во время учебы. До того я пожил год в США, вернулся в Беларусь, потому что моей девушке (теперь уже жене) не дали визу. Но сразу по возвращении понял, что ни экономическая, ни политическая ситуация в Беларуси меня не устраивает.

В Ирландию мы поехали на год. Сейчас уже 15 лет здесь. Лингвистический университет заканчивали отсюда же, приезжая на сессии.

- Каким образом вы оказались на телеканале «Сетанта-Спорт»?

– Это оказался довольно неожиданный поворот для меня. Я работал в компании, занимающейся контентом для авиалиний – фильмы, музыка для развлечения на борту. Был вполне себе успешный менеджер с подчиненными, карьерой, плюшками, но мне все это надоело и я ушел.

На следующий день вышла на связь уже бывшая коллега и показала объявление «Сетанты» – нужен русскоязычный комментатор, который разбирается в НХЛ и Формуле-1.

Короче, я сразу направил резюме, хотя работу даже не собирался искать в течение еще пары месяцев, и спокойно пошел отмечать увольнение с бывшими коллегами. Отдел кадров «Сетанты» связался со мной на следующий день, мы договорились встретится.

- Отслеживаете спортивную жизнь Беларуси?

– Да, по возможности смотрю и поддерживаю. Стараюсь смотреть матчи хоккейной и футбольной сборных. Ходили с женой на матч Беларуси против Ирландии в рамках Кубка Дэвиса несколько лет назад. Пришли с флагом.

- А с каким флагом пожаловали на Кубок Дэвиса?

– Лично у меня был исторический бело-красно-белый флаг. Кроме того, я возил его на несколько концертов «Металлики».

- Артем, есть ли какие-то приоритеты в освещении спортивных событий в зависимости от страны, на территорию которой идет вещание? Что можете сказать о новом проекте «БК-Сетанта»?

– «Сетанта Спорт» по возможности приобретает эксклюзивные права на вещание. Например, в Грузии мы не имеем права вещать испанскую примеру, а в странах Балтии – Формулу-1.

Насчет «БК-Сетанты» могу только процитировать слова ирландского директора телеканала: «Мы обсуждаем с белорусской высшей лигой потенциальное сотрудничество. На данный момент дополнительных комментариев не будет».

- По вашему мнению, спорт – вне политики?

– Все начинается с желания ребенка бегать на коньках и бросать шайбу в ворота. Это верно вне политики, это внутренняя страстность.

Но на уровне большого спорта без политики сложно, так как включается национальный интерес, притом за пределами все той же хоккейной площадки.

Мне это не нравится, я хотел бы следить непосредственно за спортивными соревнованиями, но в них задействованы очень серьезные силы, таким образом, без политики, к сожалению, никак, – рассказал Баленок.