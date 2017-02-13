Капитан минского «Динамо» Александр Павлович отметил, что задача перед командой – пройти первый раунд плей-офф.

— Есть чувство исполненного долга в связи с тем, что удалось гарантировать участие в Кубке Гагарина?

— Насколько знаю, сейчас задача — пройти первый раунд. Потому что глупо будет пройти лишь полпути и остановиться.

— Уже сейчас, после того как команда гарантировала себе участие в следующей части сезона, вам играется с более легким сердцем?

— Я настраиваюсь на каждый матч одинаково. Потому что, когда мы выходим на лед, на нас смотрят зрители, отмечают нашу игру. Может быть, только немного меньше стало напряжения в наших действиях, мыслях. Так что, возможно, с этой точки зрения проще: не нужно в заключительных матчах думать о том, попадем мы в плей-офф или нет, поскольку удалось решить эту задачу заранее.

— А вам, как капитану команды, проще играется, зная, что плей-офф от «Динамо» уже никуда не денется?

— Мы не разделяем, кто капитан, а кто нет. У нас единый коллектив. Поэтому все остальные хоккеисты, как мне кажется, чувствуют тоже самое.

— Уже задумывались о том, кого хотелось бы в соперники?

— Мне уже недавно задавали такой вопрос. Я не вижу смысла выбирать соперника, поскольку в первом раунде выиграть в серии может как восьмая команда в таблице, так и первая. Начальная стадия Кубка Гагарина — это самый тяжелый шаг, который нам предстоит сделать. Вообще, об этом пока думаем мало, так как впереди нас ждут три домашних матча, которые нужно провести на должном уровне: в хорошем темпе и с позитивным настроением.

— То есть в команде между собой возможных соперников никак не называете?

— Пока непонятно еще, кто на кого попадет. Когда мы проведем свои заключительные матчи регулярного сезона, появится более-менее целостная картина. Будем готовиться к матчам с тем соперником, который нам достанется.

— А у вас какие-либо личные предпочтения есть?

— Нет, могу лишь сказать, что при любом раскладе будем биться против того, кто нам попадется, – сказал Павлович.