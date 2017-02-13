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Пресс-атташе брестского «Динамо»: «Свое предложение мы озвучили и ждем Кураньи в Бресте»

14.02.2017 15:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова сообщила, что клуб сделал предложение немецкому нападающему Кевину Кураньи.

«Турецкий сбор команды завершился. Кевин уехал, но мы находимся с ним в контакте. Свое предложение мы озвучили и ждем Кевина в Бресте. В качестве гостя или в качестве игрока — это уже зависит от планов самого Кевина. Его намерения мы комментировать не можем», — сказала Хижинкова.

Ранее сообщалось, что форвард тренировался с брестским «Динамо», однако вскоре Кураньи опроверг эту информацию. 34-летний немец провел несколько тренировок с белорусским клубом и товарищескую игру с загребским «Динамо» (0:1).

Сергей Ковальчук: «Пресса сама придумала кричащие заголовки для своих материалов о Кураньи и сама же в них поверила»

 
Теги: Брест
 
 
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Пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова сообщила, что клуб сделал предложение немецкому нападающему Кевину Кураньи.

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