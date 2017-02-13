|
Пресс-атташе брестского «Динамо»: «Свое предложение мы озвучили и ждем Кураньи в Бресте»
14.02.2017 15:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова сообщила, что клуб сделал предложение немецкому нападающему Кевину Кураньи.
«Турецкий сбор команды завершился. Кевин уехал, но мы находимся с ним в контакте. Свое предложение мы озвучили и ждем Кевина в Бресте. В качестве гостя или в качестве игрока — это уже зависит от планов самого Кевина. Его намерения мы комментировать не можем», — сказала Хижинкова.
Ранее сообщалось, что форвард
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова сообщила, что клуб сделал предложение немецкому нападающему Кевину Кураньи.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии