Пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова сообщила, что клуб сделал предложение немецкому нападающему Кевину Кураньи.

«Турецкий сбор команды завершился. Кевин уехал, но мы находимся с ним в контакте. Свое предложение мы озвучили и ждем Кевина в Бресте. В качестве гостя или в качестве игрока — это уже зависит от планов самого Кевина. Его намерения мы комментировать не можем», — сказала Хижинкова.

Ранее сообщалось, что форвард тренировался с брестским «Динамо», однако вскоре Кураньи опроверг эту информацию. 34-летний немец провел несколько тренировок с белорусским клубом и товарищескую игру с загребским «Динамо» (0:1).

Сергей Ковальчук: «Пресса сама придумала кричащие заголовки для своих материалов о Кураньи и сама же в них поверила»