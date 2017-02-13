МИНСК, 14 фев — Sputnik. Главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Крэйг Вудкрофт не сможет принять участие в домашнем матче КХЛ против тольяттинской "Лады", сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".

Во вторник на "Минск-Арене" сразиться против "Лады" из Тольятти в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Перед поединком команда провела тренировку, вместе с командой на лед не смог выйти наставник команды.

"В раскатке не принимал участие главный тренер "зубров" Крэйг Вудкрофт. Главком простудился во время вояжа с национальной сборной в Словакию и временно вынужден воздерживаться от активных тренировок с командой", — рассказали в "Динамо".

Собеседники агентства отметили, что тренировкой руководил помощник Вудкрофта Рон Паско. "Кстати, во время матча Рон также возложит на себя обязанности главного тренера команды", — добавили в пресс-службе "бело-синих".

"Для нас будет очень важно поймать поток положительной энергии. Необходимо сконцентрироваться на нашей игре и нашему исполнению различных тактических приемов. Мы будем фокусироваться только на своей игре, сейчас это для нас важнее всего", — рассказал Паско.

"Динамовцы" уже обеспечили себе место в плей-офф Кубка Гагарина. До конца регулярного сезона минчанам осталось провести всего три встречи: сегодня с "Ладой" (игру в прямом эфире в 19:30 покажет телеканал "Беларусь 5"), 16 февраля с нижнекамским "Нефтехимиком" и 18 февраля с казанским "Ак Барсом". Все матчи пройдут на льду "Минск-Арены".