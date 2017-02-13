﻿ КХЛ: минское "Динамо" сыграет против "Лады" без Крэйга Вудкрофта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

КХЛ: минское "Динамо" сыграет против "Лады" без Крэйга Вудкрофта

14.02.2017 16:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 фев — Sputnik. Главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Крэйг Вудкрофт не сможет принять участие в домашнем матче КХЛ против тольяттинской "Лады", сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".

Во вторник на "Минск-Арене" сразиться против "Лады" из Тольятти в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Перед поединком команда провела тренировку, вместе с командой на лед не смог выйти наставник команды.

"В раскатке не принимал участие главный тренер "зубров" Крэйг Вудкрофт. Главком простудился во время вояжа с национальной сборной в Словакию и временно вынужден воздерживаться от активных тренировок с командой", — рассказали в "Динамо".

Собеседники агентства отметили, что тренировкой руководил помощник Вудкрофта Рон Паско. "Кстати, во время матча Рон также возложит на себя обязанности главного тренера команды", — добавили в пресс-службе "бело-синих".

"Для нас будет очень важно поймать поток положительной энергии. Необходимо сконцентрироваться на нашей игре и нашему исполнению различных тактических приемов. Мы будем фокусироваться только на своей игре, сейчас это для нас важнее всего", — рассказал Паско. 

"Динамовцы" уже обеспечили себе место в плей-офф Кубка Гагарина. До конца регулярного сезона минчанам осталось провести всего три встречи: сегодня с "Ладой" (игру в прямом эфире в 19:30 покажет телеканал "Беларусь 5"), 16 февраля с нижнекамским "Нефтехимиком" и 18 февраля с казанским "Ак Барсом". Все матчи пройдут на льду "Минск-Арены".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на тренерском мостике Вудкрофта заменит его помощник - перестановка связана с болезнью главкома.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Пресс-атташе брестского «Динамо»: «Свое предложение мы озвучили и ждем Кураньи в Бресте»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика