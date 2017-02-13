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Директор академии футбола в Пинске: «Хотим заявить свою команду во вторую лигу»

14.02.2017 17:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор пинской академии футбола Михаил Кобринец рассказал о планах работы по продаже своих воспитанников.

– Понимаю, что академии всего два года с небольшим, но все-таки вы уже прикидывали, когда будет отдача в плане подписания контрактов с вашими воспитанниками?

– Так уже процесс пошел. Еще в прошлом году «Волна» просматривала ребят 2000 года рождения и самых способных забрала себе. Кроме того, хотим заявить команду во вторую лигу. Наша молодежь плюс футболисты, которые не нашли клуб, или из «Волны», не попадающие в основной состав. Я смотрел матчи этой лиги, нам вполне по силам такой уровень. Пусть ребята, который идут на выпуск из академии, играют рядом с мужиками, набираются опыта, а заодно будут на виду.

– Но вторая лига требует финансовых вливаний.

– 2000 рублей взнос плюс питание и проезд. Не такие большие и вливания. Сейчас вот денег подсобираем за зиму... – сказал Кобринец.

 
 
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Директор пинской академии футбола Михаил Кобринец рассказал о планах работы по продаже своих воспитанников.

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