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«Неман» провел первую тренировку новом манеже, который будет официально открыт в ближайшее время
14.02.2017 16:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футболисты «Немана» начали второй учебно-тренировочный сбор в Гродно и сегодня провели первую тренировочное занятие в новом футбольном манеже.
Ожидается, что в ближайшее время состоится официальное открытие нового спортивного объекта.
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Футболисты «Немана» начали второй учебно-тренировочный сбор в Гродно и сегодня провели первую тренировочное занятие в новом футбольном манеже.
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