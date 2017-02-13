﻿ «Неман» провел первую тренировку новом манеже, который будет официально открыт в ближайшее время. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Неман» провел первую тренировку новом манеже, который будет официально открыт в ближайшее время

14.02.2017 16:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Футболисты «Немана» начали второй учебно-тренировочный сбор в Гродно и сегодня провели первую тренировочное занятие в новом футбольном манеже.

Ожидается, что в ближайшее время состоится официальное открытие нового спортивного объекта.

ФОТО 1

ФОТО 2

ФОТО 3

 

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты «Немана» начали второй учебно-тренировочный сбор в Гродно и сегодня провели первую тренировочное занятие в новом футбольном манеже.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Пресс-атташе брестского «Динамо»: «Свое предложение мы озвучили и ждем Кураньи в Бресте»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика