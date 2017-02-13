Как сообщает «Прессбол», бюджет «Немана» в предстоящем сезоне составит 1 млн долларов.

В смету заложены расходы на весь персонал и подразделения, а не только на основную команду.

С идентичным бюджетом «Неман» выступал в прошлом, и позапрошлом году. В Гродно также не исключают возможности увеличения цифры.