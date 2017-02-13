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Бюджет «Немана» в предстоящем сезоне составит 1 млн долларов
14.02.2017 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает «Прессбол», бюджет «Немана» в предстоящем сезоне составит 1 млн долларов.
В смету заложены расходы на весь персонал и подразделения, а не только на основную команду.
С идентичным бюджетом «Неман» выступал в прошлом, и позапрошлом году. В Гродно также не исключают возможности увеличения цифры.
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Как сообщает «Прессбол», бюджет «Немана» в предстоящем сезоне составит 1 млн долларов.
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