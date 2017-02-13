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Бюджет «Немана» в предстоящем сезоне составит 1 млн долларов

14.02.2017 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает «Прессбол», бюджет «Немана» в предстоящем сезоне составит 1 млн долларов.

В смету заложены расходы на весь персонал и подразделения, а не только на основную команду.

С идентичным бюджетом «Неман» выступал в прошлом, и позапрошлом году. В Гродно также не исключают возможности увеличения цифры.

 
Теги: Гродно
 
 
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Как сообщает «Прессбол», бюджет «Немана» в предстоящем сезоне составит 1 млн долларов.

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