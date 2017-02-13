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«Барыс» Занковца вышел в плей-офф КХЛ
14.02.2017 19:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома победил «Сибирь» (2:1 ОТ).
Таким образом, клуб из Астаны обеспечил себе место в плей-офф. Команда сыграет в играх на вылет в 8-й раз в истории.
На данный момент команда белорусского тренера Эдуарда Занковца занимает 5-е место на Востоке с 89 очками после 58 игр.
Отметим, что в прошлом сезоне «Барыс» не попал в розыгрыш Кубка Гагарина.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома победил «Сибирь» (2:1 ОТ).
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