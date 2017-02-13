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Бьорндален может продолжить карьеру после Игр-2018 в Пхенчхане

14.02.2017 19:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален заявил, что не исключает продолжения спортивной карьеры после Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также рассказал, как изменило его отцовство.

«Сейчас все сосредоточено на Играх-2018. Текущий сезон посвящен тому, чтобы подойти к пику формы в следующем году. Пока что я не думаю дальше, чем об Пхенчхане. Но все возможно.

Отцовство заставило меня смотреть на жизнь в лучшей перспективе. Мы отлично справляемся с тем, чтобы отделять биатлон от всего остального. Я приобрел новое понимание того, что включает в себя жизнь.

Очень много нужно организовывать, легче выступать не стало. В то же время я рад, что стал отцом именно сейчас, а не раньше. Сейчас я настолько опытен, что способен организовать свою жизнь таким образом, чтобы успевать все будучи отцом маленького ребенка», – отметили Бьорндален.

Напомним, что в октябре Бьорндален и белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стали родителями.

Фото дня. Домрачева и Бьорндален во время церемонии награждения

20 лет Бьорндалена: от первой медали ЧМ до последней

 
 
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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален заявил, что не исключает продолжения спортивной карьеры после Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также рассказал,...

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