Полузащитник «Немана» Павел Савицкий рассказал о подготовке к сезону.

– Оцените свою степень готовности к чемпионату, физические кондиции.

– Рано еще об этом говорить. Полтора месяца до начала чемпионата. Будем готовиться. Пока сыграли вот три игры на турнире. Через игры и будем набирать форму. Вот манеж у нас появился, будем и здесь принимать соперников.

– Довольны тем, как разрешилась ситуация с дальнейшей вашей карьерой?

– Не то чтобы доволен, рад за родной город. Так сложились обстоятельства, что не получилось никуда уехать.

– Какие ожидания от предстоящего сезона лично у вас?

– Я просто жду начало сезона, чтобы забивать и отдавать передачи.

– Здоровье не беспокоит?

– С этим все в порядке! – сказал Савицкий.

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