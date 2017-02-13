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Павел Савицкий: «Так сложились обстоятельства, что не получилось никуда уехать»

14.02.2017 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Немана» Павел Савицкий рассказал о подготовке к сезону.

– Оцените свою степень готовности к чемпионату, физические кондиции.

– Рано еще об этом говорить. Полтора месяца до начала чемпионата. Будем готовиться. Пока сыграли вот три игры на турнире. Через игры и будем набирать форму. Вот манеж у нас появился, будем и здесь принимать соперников.

– Довольны тем, как разрешилась ситуация с дальнейшей вашей карьерой?

– Не то чтобы доволен, рад за родной город. Так сложились обстоятельства, что не получилось никуда уехать.

– Какие ожидания от предстоящего сезона лично у вас?

– Я просто жду начало сезона, чтобы забивать и отдавать передачи.

– Здоровье не беспокоит?

– С этим все в порядке! – сказал Савицкий.

Игорь Ковалевич: «Савицкий остался в «Немане». Оказавшись в непростой ситуации, он принял правильное решение»

 
 
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Полузащитник «Немана» Павел Савицкий рассказал о подготовке к сезону.

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