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Павел Савицкий: «Так сложились обстоятельства, что не получилось никуда уехать»
14.02.2017 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Немана» Павел Савицкий рассказал о подготовке к сезону.
– Оцените свою степень готовности к чемпионату, физические кондиции.
– Рано еще об этом говорить. Полтора месяца до начала чемпионата. Будем готовиться. Пока сыграли вот три игры на турнире. Через игры и будем набирать форму. Вот манеж у нас появился, будем и здесь принимать соперников.
– Довольны тем, как разрешилась ситуация с дальнейшей вашей карьерой?
– Не то чтобы доволен, рад за родной город. Так сложились обстоятельства, что не получилось никуда уехать.
– Какие ожидания от предстоящего сезона лично у вас?
– Я просто жду начало сезона, чтобы забивать и отдавать передачи.
– Здоровье не беспокоит?
– С этим все в порядке! – сказал Савицкий.
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Полузащитник «Немана» Павел Савицкий рассказал о подготовке к сезону.
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