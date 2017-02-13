Колумнист «Прессбола» и генсек БАТЭ Андрей Вашкевич, рассуждая о низком интересе страны к олимпийскому чемпиону в прыжках на батуте Владиславу Гончарову, пришел к выводу, что Беларусь – неспортивная страна.

«...Спорт одинаково хороший социальный лифт и у нас, и за границей. Разница в том, что там главным мотором этого лифта является как раз всенародная любовь. Зрителям олимпийский чемпион интересен по определению. Его приглашают во все популярные ток-шоу. Он появляется в качестве камео в сериалах. Он напоминает о себе в рекламных роликах. Он, что называется, мелькает во всех видах экранов.

В Беларуси этого нет.

Гончаров нам за полгода его олимпийского сана нисколько не надоел. СМИ на него не налегают, сам он, будучи парнем скромным, всюду не лезет. Спрос на единственного в Беларуси победителя Игр-2016 для страны, называющей себя спортивной, беспримерно низок. С одной стороны, это хорошо: и не зазнается, и сможет спокойно готовиться, и остальное бла-бла-бла, которое обычно пишут в таких случаях.

Но с другой – это очередное доказательство: спорт – не наша, не белорусская тема. Считанные личности способны удерживать внимание публики годами. Домрачева, Азаренко, Глеб – вот на этом уровне пробуждается общественный интерес. Все остальное – разовая вспышка, которая быстро гаснет.

Ведь не сказать что Гончарову не уделили внимания. Уделили – примерно столько же, сколько, например, легкому тренингу Кевина Кураньи с брестским «Динамо».

Но дальше – тихо. Чтобы снова привлечь к себе интерес СМИ и публики, Владиславу нужно будет сделать что-нибудь этакое. Поучаствовать в «манекен челлендж», пробежать полумарафон, надеть вышиванку и продекламировать басню Кондрата Крапивы на белорусском языке. Просто так к олимпийскому чемпиону уже не придут.

Спортивными методами вызвать интерес будет еще сложнее. Гипотетические победы на чемпионатах мира и Европы после Игр будут восприниматься не так восторженно. А в Токио от Гончарова будут требовать как минимум пьедестала, как бы ни поперли за это время соперники-китайцы... – считает Вашкевич.