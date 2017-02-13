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Сергей Бебешко: «Команда в очередной раз показала свой уровень. Невзирая на то, что у нас не было шести игроков основы»

14.02.2017 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БГК Сергей Бебешко прокомментировал победу над «Нексе» (37:29) в рамках SEHA-лиги.

«Хочу поблагодарить команду соперника за то, что сегодня играли корректно, не было жесткой неспортивной игры, которая всегда приводит к ненужным травмам. Поздравляю нашу команду. Она в очередной раз показала свой уровень. Невзирая на то, что у нас не было шести игроков основы. Очень доволен тем, что наша молодежь потихоньку вливается в команду. Видим, что работаем в правильном направлении. Сыграли грамотно во всех аспектах – в защите и в нападении. Не хочу никого отмечать.

Конечно, проблемы есть. Но нам нужно не обращать на это внимание. Сконцентрироваться на каждой следующей игре. Не зависимо от того, в каком турнире играем. И не думать о том, что она последняя и что-то решает. Все игры важны. Нужно выходить и бороться.

Сегодня не сыграл Проданович. Вчера на тренировке у него возникли проблемы с коленом. Шилович играл на 50 процентов, поскольку накопилась усталость после чемпионата мира. У Джамали проблемы с оперированным коленом. К субботе постараемся всех этих игроков восстановить. Если  нет – будем играть в таком составе, как играли сегодня», – сказал Бебешко.

 
 
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Главный тренер БГК Сергей Бебешко прокомментировал победу над «Нексе» (37:29) в рамках SEHA-лиги.

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