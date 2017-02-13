﻿ «Динамо» Минск – «Лада». Клинкхаммер забросил 21-ю шайбу в сезоне. 21.by
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«Динамо» Минск – «Лада». Клинкхаммер забросил 21-ю шайбу в сезоне

14.02.2017 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимает «Ладу» (6:3, третий период).

Отметим, что дублем у минчан отличились форварды Аарон Палушай и Роб Клинкхаммер.

Отметим, что у Клинкхаммера в сезоне стало 37 (21+16) очков в сезоне, а у Палушая – 13 (9+3) очков.

 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимает «Ладу» (6:3, третий период).

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