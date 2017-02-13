﻿ Минское «Динамо» известило генподрядчика стадиона «Динамо-Юни» о приостановке строительства в связи возможным ограничением финансирования. 21.by
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Минское «Динамо» известило генподрядчика стадиона «Динамо-Юни» о приостановке строительства в связи возможным ограничением финансирования

14.02.2017 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» известило генподрядчика стадиона «Динамо-Юни» УП «Вериткаль-21 век» о приостановке строительства в связи возможным ограничением финансирования в срок до 20 февраля.

«В связи с возможным ограничением финансирования объекта «Строительство детско-юношеского футбольного центра с гостиницей и культурно-досуговым блоком по ул. Вышелесского г. Минска» принято решение о приостановке строительства объекта (за исключением работ по 1-му пусковому комплексу) в срок до 20.02.2017.

Предлагаем организовать работу на объекте с учетом вышеизложенного», – говорится в письме за подписью генерального директора Алима Селимова.

По информации Tribuna.com, к первому пусковому комплексу относится комплекс работ по установке свай для возведения трибун.

Напомним, 6 февраля в интервью официальному сайту клуба Селимов заявил о том, что клуб приступает к возведению трибун и установке осветительных матч. По словам Селимова, «Динамо» планировало сыграть на новом стадионе уже во втором круге чемпионата Беларуси-2017.

Также Алим Селимов отрицал, что в клубе есть какие-либо финансовые сложности в связи с отменой льготы по земельному налогу и налогу на недвижимость

Напомним, ранее Минский городской совет депутатов убрал спортивные клубы из перечня организаций, которые могут получать финансирование по льготе на земельный налог и налог на недвижимость.

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Минское «Динамо» известило генподрядчика стадиона «Динамо-Юни» о приостановке строительства в связи возможным ограничением финансирования

 
Теги: Минск
 
 
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