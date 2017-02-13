|
Минское «Динамо» известило генподрядчика стадиона «Динамо-Юни» о приостановке строительства в связи возможным ограничением финансирования
14.02.2017 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» известило генподрядчика стадиона «Динамо-Юни» УП «Вериткаль-21 век» о приостановке строительства в связи возможным ограничением финансирования в срок до 20 февраля.
«В связи с возможным ограничением финансирования объекта «Строительство детско-юношеского футбольного центра с гостиницей и культурно-досуговым блоком по ул. Вышелесского г. Минска» принято решение о приостановке строительства объекта (за исключением работ по 1-му пусковому комплексу) в срок до 20.02.2017.
Предлагаем организовать работу на объекте с учетом вышеизложенного», – говорится в письме за подписью генерального директора Алима Селимова.
По информации Tribuna.com, к первому пусковому комплексу относится комплекс работ по установке свай для возведения трибун.
Напомним, 6 февраля в интервью официальному сайту клуба Селимов заявил о том, что клуб приступает к возведению трибун и установке осветительных матч. По словам Селимова, «Динамо»
Также Алим Селимов
Напомним, ранее Минский городской совет депутатов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» известило генподрядчика стадиона «Динамо-Юни» о приостановке строительства в связи возможным ограничением финансирования
Минское «Динамо» известило генподрядчика стадиона «Динамо-Юни» УП «Вериткаль-21 век» о приостановке строительства в связи возможным ограничением финансирования...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии