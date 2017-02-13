Старший тренер минского «Динамо» Рон Паско прокомментировал победу его команды над «Ладой» (8:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

– В первую очередь хочу сказать, что мы здорово начали матч, сумели поймать поток позитивной энергии. К сожалению, в конце первого периода упустили несколько возможностей и позволили «Ладе» забросить две шайбы и вернуться в игру. Равная игра была до середины второго периода, потом мы смогли перестроиться, вновь сыграть в свою игру, получить преимущество, забросить. В третьем периоде мы развили преимущество, забросив несколько раз.

– Был ли на связи Вудкрофт? Может быть звонил во время перерыва?

– Нет. С Крэйгом во время игры мы не были на связи. Конечно, много разговаривали перед матчем. В последние дни он не присутствует на тренировках.

– Как вам в роли исполняющего обязанности главного тренера?

– Даже сейчас я не чувствую себя главным тренером. Крэйг приболел немного, но за последние дни мы сумели хорошо поработать и держали процесс подготовки таким, как бы делал это Крэйг. Думаю, итогом нашей работы стала хорошая победа сегодня.

– Крэйг говорил, что простудившийся Эллисон вернется к сегодняшней игре. Но он не принял участие в игре. И когда ожидается восстановление Степанова и Граборенко?

– Я, конечно, не врач, но постараюсь ответить на вопрос. Повреждение Граборенко требует длительной реабилитации.

Эллисон уже сейчас пошел на поправку, и, надеюсь, ему понадобится немного времени, чтобы вернуться на лед. Степанов получил травму перед международной паузой и также уже идет на поправку.

В завершение сезона важно, чтобы максимальное количество игроков было в обойме. Надеемся, что они вскоре присоединятся к команде, – сказал Паско.