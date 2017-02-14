Сербский центровой «Цмоки» Джордже Гагич поделился мнением о популярности баскетбола в Беларуси.

«Баскетбол в вашей стране не так популярен. У вас на первом месте хоккей. Респект за это. Но когда у нас совпадают матчи с минским «Динамо» – тогда у нас проблемы. Меня удивляет, что «Цмоки», которые представляют весь город, да и вообще страну, играют в сильнейшей Единой лиге ВТБ, Кубке ФИБА и не пользуются популярностью у фанатов. Хотя с другой стороны история у «драконов» не такая долгая как у других клубов. Думаю, в будущем баскетбол станет в вашей стране любимым видом спорта», – сказал Гагич в эфире программы «Спорт кадр».