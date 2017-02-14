Учредитель «Ислочи» Владимир Пинчук рассказал о сдвигах в решении вопроса о строительстве клубного стадиона в Заславле.

«Есть какое-то движение в сторону строительства стадиона в Минском районе. Когда состоится переезд на новый стадион? Если все пойдет так как мы планируем, то, думаю, в следующем сезоне сможем принимать матчи в Заславле.

Пока все шатко, валко. Не четко и не конкретно. Тяжело что-то прогнозировать. Кое-какие сдвиги есть в этом направлении. Они довольно-таки серьезные, но в одночасье все может поменяться. Тяжело загадывать.

Самая большая проблема – это финансирование строительства этого стадиона. С потенциальным инвестором мы ведем переговоры. Они пока идут положительно. Нужны деньги. Когда они вырисовываются, то появляется свет в конце тоннеля. А с землей, думаю, Минский район всегда пойдет на встречу. Заславль – спутник Минска и развивающийся город. Считаю, что стадион там просто обязан быть.

Покрытие поля? Скорее всего, будет синтетическое покрытие. В проекте заложено такое. По вместимости закладывали от 3800 зрителей. Планируется еще строительство фитнесс-центра. Небольшой, но при стадионе такой планируется», – сказал Пинчук в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».



