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Владимир Пинчук: «Есть движение по строительству стадиона в Заславле. Ведем переговоры с потенциальным инвестором»
14.02.2017 23:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Учредитель «Ислочи» Владимир Пинчук рассказал о сдвигах в решении вопроса о строительстве клубного стадиона в Заславле.
«Есть какое-то движение в сторону строительства стадиона в Минском районе. Когда состоится переезд на новый стадион? Если все пойдет так как мы планируем, то, думаю, в следующем сезоне сможем принимать матчи в Заславле.
Пока все шатко, валко. Не четко и не конкретно. Тяжело что-то прогнозировать. Кое-какие сдвиги есть в этом направлении. Они довольно-таки серьезные, но в одночасье все может поменяться. Тяжело загадывать.
Самая большая проблема – это финансирование строительства этого стадиона. С потенциальным инвестором мы ведем переговоры. Они пока идут положительно. Нужны деньги. Когда они вырисовываются, то появляется свет в конце тоннеля. А с землей, думаю, Минский район всегда пойдет на встречу. Заславль – спутник Минска и развивающийся город. Считаю, что стадион там просто обязан быть.
Покрытие поля? Скорее всего, будет синтетическое покрытие. В проекте заложено такое. По вместимости закладывали от 3800 зрителей. Планируется еще строительство фитнесс-центра. Небольшой, но при стадионе такой планируется», – сказал Пинчук в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».
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Владимир Пинчук: «Есть движение по строительству стадиона в Заславле. Ведем переговоры с потенциальным инвестором»
Учредитель «Ислочи» Владимир Пинчук рассказал о сдвигах в решении вопроса о строительстве клубного стадиона в Заславле.
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